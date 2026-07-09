Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области

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В Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, проблема затронула большую часть населенных пунктов региона. В настоящий момент специалисты-энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий аварии и скорейшим восстановлением подачи электричества.

Ранее в Белгороде и Белгородском округе был поврежден ряд объектов инфраструктуры. Это произошло из-за массированной атаки со стороны Украины.

Кроме того, на некоторых инфраструктурных объектах возникло возгорание. Прибывшие на места пожарные оперативно ликвидировали огонь.