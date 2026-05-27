Психолог Орлова: снизить волнение перед ЕГЭ помогают продуманные сценарии действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) выпускникам необходимо снижать стресс и волнение. В этом помогут заранее продуманные планы действий, эмоциональная поддержка и современные инструменты подготовки, рассказала психолог-педагог ГППЦ Наталья Орлова.



В частности, специалист посоветовала продумать варианты и возможности обучения и работы после окончания школы, набросать на листе бумаги варианты лучшего и худшего развития событий и напротив каждого негативного указать решение. Также стоит подумать о наиболее вероятном варианте будущего. По словам психолога, такое упражнение будет полезным как для детей, так и для родителей.

Кроме того, она порекомендовала вспомнить моменты, когда удавалось справляться со сложными ситуациями, и напомнить себе, что выход можно найти из любой ситуации. Также Орлова призвала выпускников настроить себя на положительный результат и попробовать ряд техник совладания с эмоциями. Ими могут стать дыхательные упражнения, во время которых человек делает дыхание с паузами под счет, и техники с воображением.

Основной этап ЕГЭ начнется в России 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников.

В Москве ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. При этом почти каждый 10-й выпускник предпочел сдавать историю или литературу.