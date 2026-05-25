В Госдуме предложили давать родителям дополнительный отпуск на период ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для одного из родителей школьников 9-х и 11-х классов дополнительный оплачиваемый отпуск на период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Такое обращение депутат направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, пишет ТАСС.

Чернышов указал, что в период сдачи экзаменов семьи сталкиваются с повышенной эмоциональной и организационной нагрузкой. При этом родители могут оказать школьникам значительную поддержку.

Отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям, в зависимости от графика экзаменов и потребностей семьи. Такая мера позволит родителям быть с детьми в крайне напряженные дни экзаменов, а также снизит уровень стресса в семьях, отметил вице-спикер ГД.

На участие в ЕГЭ в текущем году зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. На ОГЭ зарегистрировались почти 1,7 миллиона человек. Ожидается, что экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и в 54 зарубежных странах.

В Москве единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу.

