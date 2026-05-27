Наклейки проекта "Потерялся? Не уходи!" появятся в столичном наземном транспорте

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В наземном транспорте Москвы появятся наклейки проекта "Потерялся? Не уходи!", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Внутри электробуса разместили первые стикеры с изображением героя Электробусика, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На наклейке в доступной форме рассказано, что должен делать ребенок, если потерялся. Среди советов – не паниковать и не выходить из транспорта с незнакомыми людьми, а после остановки обратиться к водителю и рассказать, что случилось.

Проект был запущен Мосгортрансом и фондом "Поиск пропавших детей" специально для наземного транспорта. 23 мая в рамках Дня безопасности его представили на Южном речном вокзале.

"Такие наклейки появились уже в более 100 электробусах. Планируем разместить их на всем подвижном составе Мосгортранса в новом учебном году", – отметил Ликсутов.

Президент фонда "Поиск пропавших детей", член президиума Общественного совета при МВД России Дмитрий Второв добавил, что расширение проекта сделает Москву еще более безопасным мегаполисом, который заботится о юных пассажирах.

Он указал на то, что дети часто теряются в транспорте, поэтому очень важно, что в электробусах теперь есть стикеры, которые подскажут, что делать.

"Родители, обязательно покажите эти наклейки своим детям и объясните, что водитель всегда придет на помощь", – заключил Второв.

Ранее сообщалось, что около 900 тематических указателей и стикеров разместили в столичном метрополитене в честь его 91-летия. Теперь привычные стикеры в вагонах дополнены праздничными пожеланиями. Например, рядом с надписью "Не прислоняться" пассажиры могут увидеть напоминание чаще улыбаться или не забыть поздравить метро с днем рождения.

