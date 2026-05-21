21 мая, 09:48

Транспорт

Новые автобусы выйдут на четыре маршрута общественного транспорта Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Благодаря подписанию новых госконтрактов коммерческие перевозчики столицы получили уже 164 из 278 автобусов российского производства. Ими воспользовались более 900 тысяч пассажиров", – отметил Ликсутов.

В частности, к 23 мая 34 из 41 маршрута будет обслуживать самый современный подвижной состав. Например, новый транспорт выйдет на маршрут 375 – вместо автобусов малого класса на линии ожидаются машины "ЛиАЗ-4292.60" среднего класса. Также автобусы "ЛиАЗ-5292.65" большого класса выйдут на 544-й маршрут, а на 496-й и 522-й – "ГАЗ-A68R52" малого класса с низкопольной накопительной площадкой.

В современных российских автобусах есть системы климат-контроля, медиаэкраны с отображением остановок и пересадок, USB-зарядки, кнопки адресного открытия дверей и площадки для колясок.

Ранее более 200 автобусов российской сборки вышли на маршруты "Москва – область". Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года. Они отличаются большей вместимостью и современными сервисами для пассажиров.

"Новости дня": электробусы маршрута м58 вышли на дороги на северо-востоке Москвы

