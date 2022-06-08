"Ростелеком" принял меры после утечки данных пользователей "Умного дома"

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ПАО "Ростелеком" приняло меры после утечки данных пользователей сервиса "Умный дом". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что приняли меры, чтобы произошедшее не сказалось на оказании услуг клиентам. При этом расследование инцидента продолжается.

"Служба безопасности "Ростелекома" в курсе распространяемой в телеграм-каналах информации. Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года", – отметили в компании.

Ранее "Ростелеком" объявил о проверке по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании. Эксперты проверяли на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Вместе с тем в организации исключили проникновение злоумышленников во внутренние системы компании.

