Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на сайт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт Роспотребнадзора работает с перебоями из-за кибератаки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке", – заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что стабильный доступ к порталу восстанавливается.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что атаки на российские сервисы проводят 22 хакерские группировки. Их представители базируются в США, на Украине и в Грузии.