Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с наиболее сложной внутриполитической обстановкой в стране за все время с начала конфликта, сообщает Welt.

В СМИ отметили, что украинскому лидеру "почти гарантированно аплодируют" на официальных мероприятиях в Европе, однако дома ему становится "все неуютнее".

"Система власти Зеленского начинает трещать по швам", – указали в издании.

Главными причинами внутриполитической напряженности названы кадровые перестановки и усиление политических противников президента Украины, а также коррупционные скандалы.

Одновременно с этим США удалось "прогнуть" Украину в переговорах, заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, результаты этого будут видны позже. Он отметил, что об этом свидетельствуют высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги и других "вполне официальных лиц", которые занимают уже не такую твердую позицию, как раньше.

"Видимо, военные в том числе им объяснили, чем может закончиться их упрямство, тупое и абсолютно не учитывающее потери на поле боя. У нас переговорные позиции улучшаются перманентно, если вы следите за сводками Минобороны", – подчеркнул Мухин.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Зеленский попробует сбежать из страны после окончания вооруженного конфликта. По его словам, украинский президент заранее продумал, на что будет жить – он планирует потратить миллиарды похищенных у украинцев долларов. В это же время жизни обычных граждан его не беспокоят.

