Афанасьевские морозы ударили в столичном регионе в ночь на 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Афанасьевские морозы ударили в столичном регионе в ночь на пятницу, 30 января. В Москве температура опускалась до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью в столичном регионе на фоне адвекции холода и радиационного выхолаживания при прояснениях в облаках мороз усилился", – указал синоптик в своем телеграм-канале.

В частности, показатели метеостанции ВДНХ установились на отметке минус 15,3 градуса, на Балчуге – минус 13,7, а в Тушине – минус 16,1. В свою очередь, в области холоднее всего было на севере. В Клину температурные значения достигли 19,8 градуса мороза, в Дмитрове и Солнечногорске – минус 18,6, в Шаховской – минус 18,3, а в Талдоме и Волоколамске – 18,1 градуса ниже 0.

"В предстоящие выходные (31 января и 1 февраля. – Прим. ред.) ночные морозы в столичном регионе усилятся до минус 19–24 градусов", – заключил Тишковец.

Аномально холодная погода в мегаполисе продлится до вторника, 3 февраля. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.

В связи с этим горожанам рекомендовали отдавать предпочтение многослойной одежде и обуви с утепленной подошвой. Кроме того, на улице следует избегать оголения щек, ушей, носа, запястий, пальцев и щиколоток.