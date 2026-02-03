Туристы из 15 стран посетили фотосалон на Манежной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Усадьбы Москвы" привлекает внимание не только жителей столицы, но и иностранных туристов – ретрофотосалон на Манежной площади посетили гости из 15 стран – более 315 тысяч человек, передал портал мэра и правительства столицы.

Среди посетителей – путешественники из разных уголков России, включая Дальний Восток, Алтай, Сибирь, Якутию, Бурятию и Крым, а также туристы из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии, Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Вьетнама, Сербии и Хорватии.

На Манежной площади была воссоздана атмосфера старинной московской усадьбы. Там посетители могут примерить исторические костюмы и сделать памятные фотографии в ретрофотоателье, отправить близким специальную фестивальную открытку и получить подробную карту зимнего маршрута "Москва усадебная".

Иностранные туристы отмечают, что такая фотосессия становится для них ярким эмоциональным опытом и уникальным сувениром, напоминающим о зимней прогулке по городу.

В этом сезоне в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" впервые были организованы специальные имиджевые зоны в центре города. Эти точки помогают гостям сориентироваться в насыщенной программе мероприятий и выбрать готовые маршруты для прогулок.

Фотосалон на Манежной площади работает в зоне проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Дополнительные временные павильоны открыты на Болотной площади и Тверском бульваре. В них можно бесплатно получить маршрутную карту "Москва усадебная", информационные буклеты на русском, английском, китайском и арабском языках, а также узнать актуальное расписание событий в усадьбах.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" вносит вклад в реализацию инициативы "Туристическая привлекательность страны" в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Он помогает жителям и гостям столицы в современном и увлекательном формате знакомиться с ее богатым культурно-историческим наследием.

Проект "Зима в Москве" является центральным событием сезона. Он направлен на укрепление семейных и общественных связей, создание атмосферы единства, взаимопомощи, уюта и праздничного настроения. Благодаря разнообразной программе, включающей культурные, образовательные и спортивные мероприятия, проект объединяет москвичей и гостей города всех возрастов и интересов, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения в холодное время года.

Ранее сообщалось, что для жителей столицы подготовили серию бесплатных аудиоэкскурсий "Гуляем по районам", знакомящих с нетуристическими маршрутами города. Проект насчитывает уже 45 выпусков. Каждый из них посвящен отдельному району Москвы.