Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

"Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил украинский конфликт", – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп не раскрыл детали и дату разговора. Однако добавил, что согласие России на приостановку ударов по Киеву на неделю было значительным шагом. Он отметил, что российский лидер "сдержал слово".

Американский президент попросил Путина, чтобы военные на неделю воздержались от ударов по энергетическим объектам Украины, 29 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва согласилась не наносить удары до 1 февраля. Он подчеркнул, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.

Однако президент Украины Владимир Зеленский говорил, что между Москвой и Киевом якобы не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергообъектам.