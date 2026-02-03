Захарова назвала переговоры РФ с США работой в сложнейших условиях

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Переговоры России с США являются сложнейшей работой в сложнейших условиях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.

"Это не рутинная работа. Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать", – цитирует ее РИА Новости.

Захарова указала, что эта работа ведется многопланово, многоуровнево и с разными треками.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости. Трамп отмечал, что во время переговорного процесса "много чего происходит". Однако "дела идут очень хорошо".

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля. Изначально планировалось провести переговоры 1-го числа, но потребовалась координация графиков всех сторон.

