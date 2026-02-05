Диетолог Джутова: частое употребление шоколадной пасты грозит развитием диабета

Фото: 123RF.com/annarosa84

Слишком частое употребление орехово-шоколадной пасты может спровоцировать нарушения липидного обмена, развитие диабета и повышение артериального давления. Об этом "Известиям" рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

По ее словам, стандартная порция пасты содержит около 200 килокалорий, 12 граммов жира и приблизительно 21 грамм сахара. Этого количества лакомства почти достаточно для суточного лимита добавленного сахара, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если эту норму регулярно превышать, то человек может столкнуться не только с различными заболеваниями, но и риском набора веса.

Диетолог подчеркнула, что основным компонентом пасты является пальмовое масло, состоящее из насыщенных жирных кислот. Их избыток нередко связывают с ростом "плохого" холестерина и сердечно-сосудистыми рисками.

Отдельное внимание врач уделила людям с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Для них даже небольшая порция такого лакомства грозит скачком глюкозы и инсулинового ответа.

Что касается детей, то для них частое употребление может обернуться лишними калориями и появлением кариеса. Особенно в тех случаях, если они любят намазывать пасту на белый хлеб, сочетая такую еду со сладкими напитками.

Однако полностью убирать продукт из рациона не стоит, отметила специалист. По ее словам, пасту можно рассматривать как редкий десерт.

"Лучше ограничивать порцию одной столовой ложкой несколько раз в неделю и сочетать ее с цельнозерновым хлебом или фруктами. Главное – не превращать пасту в основу завтрака", – добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион порекомендовала согреваться зимой какао. Она объяснила, что этот напиток в основном представляет собой только натуральный какао-порошок, и приготовить его можно без дополнительных ингредиентов, добавив только подсластитель при необходимости.

По ее словам, в какао содержится множество антиоксидантов, таких как флавоноиды – они оказывают положительное влияние на сосуды, улучшают кровообращение и повышают настроение. Напиток также стимулирует центральную нервную систему благодаря теобромину и кофеину, что способствует бодрости и ощущению энергии, при этом не вызывая скачков глюкозы в крови.

