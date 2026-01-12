Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 13:02

Общество
Главная / Истории /

Диетолог Мойсенко порекомендовала отказаться от чая после 19:00

Со сливочным маслом и солью: как правильно заваривать и пить чай

12 января отмечается Международный день горячего чая. Один из самых популярных в мире напитков не только хорошо согревает, но и обладает антиоксидантными свойствами. При этом врачи предупреждают и о ряде противопоказаний. Подробности – в материале Москвы 24.

Здоровье и бодрость духа

Фото: 123RF.com/annastasiia7

Международный день горячего чая отмечается 12 января и является неофициальным праздником, который был придуман для привлечения внимания к этому напитку. В честь него также учреждены еще две даты – 15 декабря и 21 мая.

Как рассказала Москве 24 диетолог, врач превентивно-интегративной медицины Римма Мойсенко, в России особой популярностью пользуются традиционный китайский черный чай и травяные.

В большинстве своем напиток содержит достаточное количество антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые могут повреждать ДНК, приводя к таким заболеваниям, как рак. – Прим. ред.) и выводят их из организма, тем самым обеспечивая длинную жизнь, сохраняя здоровье и способствуя бодрости духа.
Римма Мойсенко
диетолог, врач превентивно-интегративной медицины

Кроме того, в чае содержатся витамины и микроэлементы, которые участвуют в ряде важных биохимических процессов, добавила эксперт. Однако полезным напиток будет только в том случае, если употреблять его в умеренном количестве – до 1 литра в сутки средней крепости. При этом желательно делать это днем и по возможности отказаться после 19:00, добавила эксперт.

"Дело в том, что ближе к вечеру начинает активно работать парасимпатическая система, которая останавливает движение жидкости по лимфатической системе и может приводить к отекам с утра", – пояснила эксперт.

Если все же хочется выпить перед сном успокаивающий чай, то в качестве альтернативы врач посоветовала заварить не более 20 граммов сбора с травами: ромашкой или мятой.

В дневное время напиток можно сделать более полезным, добавив в него, например, сливочное масло с солью. Таким образом жиры будут обволакивать слизистую желудка, что даст ощущение сытости, рассказала специалист.

Такие добавки, как корица, кардамон, лимон, лайм, имбирь, облепиха, клюква и мята улучшат антиоксидантные свойства чая и дадут противовирусный эффект. При этом цитрусовые нельзя заваривать в кипятке, иначе витамин С быстро разрушится, предупредила Мойсенко.

"Стоит помнить одно важное правило: чай лучше пить спустя час после приема пищи. Лишняя жидкость мешает желудочному соку переваривать еду", – отметила врач.

Осторожно, аллергия

Фото: depositphotos/belchonock

Перед употреблением чая нужно обратить внимание на его состав, так как некоторые компоненты могут вызывать аллергию. Чаще всего реакция бывает на сорные травы весеннего и летнего периодов: зверобой, полынь, иван-чай, липа. Также с осторожностью стоит пить фруктовые чаи, особенно цитрусовые, отметила Римма Мойсенко.

"Важно обратить внимание на содержание лимонных корок в составе. Именно кусочки фрукта могут вызвать реакцию у тех, кто имеет склонность к каким-либо аллергическим реакциям", – добавила эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что чай влияет на работу сердца за счет бодрящих свойств входящих в состав катехинов.

Сильно крепкий напиток нельзя употреблять тем, кто страдает заболеваниями сердца, мочекаменной болезнью или проблемами с ЖКТ, а также имеет повышенное артериальное давление.
Римма Мойсенко
диетолог, врач превентивно-интегративной медицины

При этом врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с Москвой 24 добавила, что L-теанин и дубильные вещества, содержащиеся в чае, обладают легким антибактериальным действием. Однако при их переизбытке напиток может помешать усвоению железа, повлиять на работу пищеварения и окрасить эмаль зубов.

Безопасная суточная норма для здорового человека – три-четыре чашки в день по 200 миллилитров, что равняется 200–300 миллилитрам кофеина.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Чтобы напиток принес наибольшую пользу, эксперт порекомендовала соблюдать температуру заваривания чая. Например, для белого и зеленого нужно использовать горячую воду в районе 70–80 градусов, для улуна – 85–90, а для черного – 95–100.

Читайте также


обществоедаистории

Главное

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика