Диетолог Мойсенко порекомендовала отказаться от чая после 19:00

12 января отмечается Международный день горячего чая. Один из самых популярных в мире напитков не только хорошо согревает, но и обладает антиоксидантными свойствами. При этом врачи предупреждают и о ряде противопоказаний. Подробности – в материале Москвы 24.

Здоровье и бодрость духа

Международный день горячего чая отмечается 12 января и является неофициальным праздником, который был придуман для привлечения внимания к этому напитку. В честь него также учреждены еще две даты – 15 декабря и 21 мая.

Как рассказала Москве 24 диетолог, врач превентивно-интегративной медицины Римма Мойсенко, в России особой популярностью пользуются традиционный китайский черный чай и травяные.



(нестабильные молекулы, которые могут повреждать ДНК, приводя к таким заболеваниям, как рак. – Прим. ред.) и выводят их из организма, тем самым обеспечивая длинную жизнь, сохраняя здоровье и способствуя бодрости духа.

Римма Мойсенко диетолог, врач превентивно-интегративной медицины В большинстве своем напиток содержит достаточное количество антиоксидантов, которые связывают свободные радикалыи выводят их из организма, тем самым обеспечивая длинную жизнь, сохраняя здоровье и способствуя бодрости духа.

Кроме того, в чае содержатся витамины и микроэлементы, которые участвуют в ряде важных биохимических процессов, добавила эксперт. Однако полезным напиток будет только в том случае, если употреблять его в умеренном количестве – до 1 литра в сутки средней крепости. При этом желательно делать это днем и по возможности отказаться после 19:00, добавила эксперт.

"Дело в том, что ближе к вечеру начинает активно работать парасимпатическая система, которая останавливает движение жидкости по лимфатической системе и может приводить к отекам с утра", – пояснила эксперт.



Если все же хочется выпить перед сном успокаивающий чай, то в качестве альтернативы врач посоветовала заварить не более 20 граммов сбора с травами: ромашкой или мятой.

В дневное время напиток можно сделать более полезным, добавив в него, например, сливочное масло с солью. Таким образом жиры будут обволакивать слизистую желудка, что даст ощущение сытости, рассказала специалист.

Такие добавки, как корица, кардамон, лимон, лайм, имбирь, облепиха, клюква и мята улучшат антиоксидантные свойства чая и дадут противовирусный эффект. При этом цитрусовые нельзя заваривать в кипятке, иначе витамин С быстро разрушится, предупредила Мойсенко.

"Стоит помнить одно важное правило: чай лучше пить спустя час после приема пищи. Лишняя жидкость мешает желудочному соку переваривать еду", – отметила врач.

Осторожно, аллергия

Перед употреблением чая нужно обратить внимание на его состав, так как некоторые компоненты могут вызывать аллергию. Чаще всего реакция бывает на сорные травы весеннего и летнего периодов: зверобой, полынь, иван-чай, липа. Также с осторожностью стоит пить фруктовые чаи, особенно цитрусовые, отметила Римма Мойсенко.

"Важно обратить внимание на содержание лимонных корок в составе. Именно кусочки фрукта могут вызвать реакцию у тех, кто имеет склонность к каким-либо аллергическим реакциям", – добавила эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что чай влияет на работу сердца за счет бодрящих свойств входящих в состав катехинов.





Римма Мойсенко диетолог, врач превентивно-интегративной медицины Сильно крепкий напиток нельзя употреблять тем, кто страдает заболеваниями сердца, мочекаменной болезнью или проблемами с ЖКТ, а также имеет повышенное артериальное давление.

При этом врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с Москвой 24 добавила, что L-теанин и дубильные вещества, содержащиеся в чае, обладают легким антибактериальным действием. Однако при их переизбытке напиток может помешать усвоению железа, повлиять на работу пищеварения и окрасить эмаль зубов.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Безопасная суточная норма для здорового человека – три-четыре чашки в день по 200 миллилитров, что равняется 200–300 миллилитрам кофеина.

Чтобы напиток принес наибольшую пользу, эксперт порекомендовала соблюдать температуру заваривания чая. Например, для белого и зеленого нужно использовать горячую воду в районе 70–80 градусов, для улуна – 85–90, а для черного – 95–100.