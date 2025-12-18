Врач Круглова предупредила о высоком содержании соли в сельди

Фото: 123RF.com/wawritto

В сельди содержится большое количество соли, поэтому ее избыток может провести к задержке жидкости в организме человека и повышению артериального давления у предрасположенных людей. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала член Национального общества диетологов Наталья Круглова.

По ее словам, продукт высококалорийный из-за содержания жиров и чаще всего употребляется в соленом виде, поэтому важно соблюдать меру. Взрослым стоит ограничивать потребление сельди до 40–50 граммов в день, если нет других рекомендаций врача.

При этом рыба полезна благодаря омеге-3 и полиненасыщенным жирным кислотам, которых часто не хватает в рационе. Они необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и центральной нервной системы, заключила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина сообщила, что среди красной рыбы самыми полезными считаются семга и дикий лосось, так как они богаты омега-3 жирными кислотами.

На втором месте находится кижуч с примерно вдвое меньшим содержанием омега-кислот, третье место занимает кета. Форель замыкает рейтинг, потому что ее редко встречают в дикой природе, а выращенная на ферме рыба уступает по полезным свойствам.