Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 09:48

Общество

Селедка стала самой популярной рыбой у россиян

Фото: depositphotos/belchonock

Сельдь является самой популярной рыбой у россиян, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с РИА Новости.

"Потом лососевые, затем – треска, скумбрия и минтай", – перечислил он.

Зверев добавил, что потребление рыбы и рыбной продукции в России выше, чем во многих странах мира, но пока ниже норм, которые рекомендует Минздрав. В частности, страна входит в первую двадцатку по потреблению рыбы, согласно методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"У нас потребление рыбопродукции меньше, чем в целом ряде стран, но некорректно сравнивать, к примеру, Россию и Исландию", – прокомментировал Зверев.

По его словам, 70% населения Исландии живет в столице, а само государство достаточно маленькое. В Южной Корее потребление рыбы выше, но и там 40% населения живет в трех соседних городских агломерациях.

"В Японии, где расстояние от порта до порта между двумя побережьями 100–200 километров, потребление тоже гораздо выше", – пояснил собеседник СМИ.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди граждан. Глава государства подчеркивал, что от употребления морепродуктов зависит здоровье нации. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

Большой выбор икры представлен на рыбных рынках в Москве

Читайте также


обществоеда

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика