Селедка стала самой популярной рыбой у россиян

Фото: depositphotos/belchonock

Сельдь является самой популярной рыбой у россиян, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с РИА Новости.

"Потом лососевые, затем – треска, скумбрия и минтай", – перечислил он.

Зверев добавил, что потребление рыбы и рыбной продукции в России выше, чем во многих странах мира, но пока ниже норм, которые рекомендует Минздрав. В частности, страна входит в первую двадцатку по потреблению рыбы, согласно методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"У нас потребление рыбопродукции меньше, чем в целом ряде стран, но некорректно сравнивать, к примеру, Россию и Исландию", – прокомментировал Зверев.

По его словам, 70% населения Исландии живет в столице, а само государство достаточно маленькое. В Южной Корее потребление рыбы выше, но и там 40% населения живет в трех соседних городских агломерациях.

"В Японии, где расстояние от порта до порта между двумя побережьями 100–200 километров, потребление тоже гораздо выше", – пояснил собеседник СМИ.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди граждан. Глава государства подчеркивал, что от употребления морепродуктов зависит здоровье нации. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

