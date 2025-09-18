Доцент Быстров: несоблюдение технологии вяления рыбы может привести к плесени и паразитам

Фото: 123RF/tommisch

Несоблюдение технологии вяления рыбы может привести к появлению плесени, паразитов, опасных бактерий. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

"Для сушки используют как охлажденную, так и замороженную рыбу – заморозка гарантированно убивает паразитов. Некрупную рыбу (уклейка, плотва, окунь) солят и вялят непотрошеной, чтобы подкожный жир и жир внутренностей пропитывали мясо", – отметил специалист.

Эксперт добавил, что некрупную рыбу можно не разделывать. Ее иногда вялят на настилах или сетках, укладывая в один слой, в течение 5–7 дней. Температура для этого процесса должна составлять 18–20 градусов. При этом продукту необходимо находиться в тени и быть защищенным от дождя. Кроме того, рыбу можно завернуть в марлю, чтобы уберечь от различных насекомых.

Однако большую рыбу – леща или карпа, необходимо потрошить, а также надрезать вдоль хребта. Также для таких тушек обязательна засолка. Для этого нужно использовать 15–20% соли от веса рыбы (на 1 килограмм рыбы – 150–200 граммов соли). Крупную рыбу в рассоле стоит выдерживать 5–7 дней при температуре 18–25 градусов. Тушки можно подвесить в тени под навесом или на сквозняке.

Быстров заявил, что нельзя использовать испорченную рыбу с мутными глазами, слизью и неприятным запахом. Рыба должна быть сухой, но эластичной и не крошиться.

Он уточнил, что если появился на рыбе белый налет, то тушку надо протереть тряпкой, смоченной в слабом уксусном растворе. Однако при появлении зеленой или черной плесени рыбу надо сразу выбрасывать.

"Ботулизм возникает в непотрошеной крупной рыбе. Всегда удаляйте внутренности и жабры", – предупредил эксперт.

Готовую рыбу можно хранить в холодильнике в бумаге или тканевом мешке не более 2–3 месяцев.

Ранее россияне назвали наиболее популярные закрутки на зиму. В топ закруток вошли кабачки и помидоры.

Например, кабачки ценят за универсальность: их не только маринуют, но и делают из них икру, а также салаты с чесноком. В свою очередь, помидоры готовят на зиму не только по классической рецептуре, но и закручивают соусы и салаты.