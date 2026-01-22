22 января, 05:40Происшествия
Разбор завалов обрушившегося ТЦ продолжится в Новосибирске 22 января
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Разбор завалов обрушившегося ТЦ в Первомайском районе Новосибирска продолжится в четверг, 22 января. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что здание было отключено от электроэнергии, территория вокруг места происшествия остается оцепленной. Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей к ней территории.
Кудрявцев добавил, что спасательная операция на месте ЧП была завершена вечером 21 января.
Здание рухнуло днем в среду, 21 января. В результате пострадали два человека, еще один скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Собственник ТЦ Сергей Турков был задержан сотрудниками полиции.