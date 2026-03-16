Собянин сообщил о сбитии уже 129 БПЛА, летевших на Москву, более чем за сутки

Система ПВО ликвидировала еще шесть украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения фрагментов дронов.

Ранее ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к столице уничтожено уже 129 дронов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы.