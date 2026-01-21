21 января, 21:43Происшествия
Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Пожар, который произошел в административном здании на юго-востоке Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
О возгорании в здании на Белореченской улице стало известно 21 января.
До этого пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11.
Выяснилось, что в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Позже пожарные смогли локализовать возгорание.