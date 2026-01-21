Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар, который произошел в административном здании на юго-востоке Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

О возгорании в здании на Белореченской улице стало известно 21 января.

До этого пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11.

Выяснилось, что в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Позже пожарные смогли локализовать возгорание.

