Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС уже ликвидируют возгорание, возникшее в здании на Белореченской улице. Подробности ЧП уточняются, резюмировали в ведомстве.

До этого пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы. Возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11.

Выяснилось, что в квартире загорелись мебель и личные вещи. Позже пожарные смогли локализовать возгорание. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

