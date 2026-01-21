Площадь пожара на складе в промзоне в Подмосковье увеличилась до 10 тыс "квадратов"

Фото: 123RF/blinow61

Площадь пожара на складе в промзоне в Подмосковье увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пожарным удалось вынести из здания 20 газовых баллонов. Кроме того, специалисты смогли локализовать возгорание.

Пожар на складе произошел ночью в среду, 21 января. Изначально площадь возгорания составляла около 700 квадратных метров, но вскоре огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров.

В результате частично обрушилась кровля здания. К ликвидации пожара были привлечены 55 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.