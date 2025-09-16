Россияне готовят на зиму закрутки из кабачков и помидоров

Фото: depositphotos/Kruchenkova

На зиму россияне чаще всего консервируют кабачки и помидоры, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

Как выяснили эксперты, с 2021 года материалы по этой теме привлекли внимание более 10 миллионов пользователей, а 38 тысяч добавили их в избранное. При этом за год количество просмотров увеличилось на 23% по сравнению с показателями 2024-го.

Особенно популярными среди домохозяек стали кабачки. Статьи про консервацию этого овоща набрали свыше 2,6 миллиона просмотров. Кабачки ценят за универсальность: их не только маринуют, но и делают из них икру, а также салаты с чесноком.

Статьи о закрутках из помидоров набрали 2,2 миллиона просмотров. Пользователи чаще всего искали рецепты соусов (более 1,5 миллиона) и салатов (438 тысяч). Также популярны классические рецепты соления помидоров – их посмотрели свыше 180 тысяч раз.

Кроме того, россияне активно заготавливают на зиму различные закуски, такие как салат из огурцов и "ленивое лечо по-цыгански".

Популярными среди граждан также оказались заготовки из капусты. Рецепты маринования и квашения сохранили в избранное в общей сложности 2,5 тысячи пользователей. Вместе с тем в топ вошли материалы о домашних соусах.

Для многих блюд россияне также используют зелень. В интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова назвала способы сохранить ее свежей более чем на 2–3 дня.

Для этого, по ее словам, необходимо обеспечить для зелени оптимальные условия, поддерживая баланс между влагой и воздухом. В противном случае она быстро увянет, сгниет или высохнет.

Врач также советовала не мыть зелень заранее, а завернуть ее в бумажное полотенце или марлю, после чего поместить в перфорированный пакет или контейнер.

"Если зелень все-таки визуально нужно помыть, если мы видим много земли или пыли, или вообще она нам не очень нравится, то мы ее промываем, но важно ее обсушить как следует бумажными или обычными полотенцами или прибегнуть к помощи центрифуги. Для хранения укропа, кинзы, зеленого лука достаточно этого способа", – отметила Разаренова.

Еще один вариант длительного сохранения свежести зелени – создание букета, продолжила эксперт. В таком случае пучок зелени помещают в банку с 2–3 сантиметрами воды, а сверху накрывают пакетом и ставят в холодильник.

"Исключением является базилик. Базилик – теплолюбивый, в холодильнике он очень быстро темнеет, поэтому хранить его нужно при комнатной температуре. Именно этот способ по типу букета помогает базилику сохранять свою свежесть, аромат, эфирные масла и не увядать. Воду меняем каждый день", – уточнила эксперт.

Вместе с тем для более длительного хранения зелени диетолог предложила ее заморозить. Перед этим ее нужно тщательно промыть, обсушить, нарезать, положить в пакет, а после убрать в морозилку.

Разаренова также рекомендовала более сложный вариант – приготовление кубиков льда с зеленью и оливковым маслом. Их можно добавлять в блюда для улучшения вкуса и аромата.

Для орегано, мяты и тимьяна, по мнению врача, лучше всего подойдет сушка. Процесс включает очистку, промывание, замачивание и обсушивание зелени.

"Выкладываем на бумажное полотенце, на тот же самый подоконник, и таким естественным образом сушим. Можно использовать не механические, а электрические сушки, которые быстрее будут вытягивать влагу, и это сократит процесс сушки. Если сушим на подоконнике, важно ее периодически перемешивать", – заключила Разаренова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в луке содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами. Также он богат бета-каротином, который способствует обновлению слизистых оболочек. Чем они крепче, тем сложнее вирусам и бактериям в них пробраться, поэтому риск заболеть становится гораздо меньше.