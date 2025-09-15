Терапевт Залетова: холод и сокращение светового дня приводят к повышению аппетита

С наступлением осенних холодов калорийность рациона меняется, что может отразиться на здоровье и весе тела. Какие правила важно соблюдать при составлении сбалансированного плана питания после лета читайте в материале Москвы 24.
Древний механизм выживания
В осенний и зимний периоды часто повышается аппетит, это связано с комплексом биологических и психологических факторов, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Поэтому повышение аппетита в холодное время года – это древний механизм выживания, который был закреплен генетически, отметила врач. Кроме того, в осенне-зимний период человек тратит больше энергии, чтобы поддерживать терморегуляцию, а аппетит – это сигнал тела о необходимости потреблять больше калорий.
"Сокращение светового дня приводит к снижению выработка витамина Д и серотонина – гормона счастья. Низкий уровень серотонина связывают с повышением аппетита в отношении углеводной и сладкой пищи, особенно если она нравится человеку", – отметила диетолог.
Человек склонен потреблять более калорийную и сладкую пищу, чтобы поднять настроение, побороть апатию и легкую депрессию, добавила Залетова.
Чтобы избежать переедания в этот период, важно не бороться с организмом, а помочь ему адаптироваться, подчеркнула терапевт. Не нужно голодать и сидеть на строгих диетах, достаточно сделать акцент на белке и клетчатке. По словам Залетовой, белок даст чувство сытости и потребует много энергии для переваривания, создаст тем самым термический эффект пищи.
Врач посоветовала отказаться от холодных салатов и смузи осенью в пользу горячей пищи. Супы, тушеные овощи, каши, рагу и чаи лучше согревают и психологически дают больше удовлетворения, отметила она.
Суточный рацион нужно поделить на 3–4 основных приема пищи. Употребление продуктов в одно и то же время поможет стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратит приступы сильного голода, ведущего к перееданию.
"Пейте достаточное количество теплой воды, травяных или фруктовых чаев, помня о том, что чай и кофе дополнительно обезвоживают, и все-таки к напитку желательно не съедать ничего мучного или сладкого", – указала эксперт.
План питания осенью
В рацион осенью нужно добавлять сезонные овощи: тыкву, все виды капусты, морковь, свеклу, репу, лук-порей. Также можно разнообразить блюда "теплыми специями": корицей, имбирем, куркумой, кардамоном, гвоздикой, мускатным орехом, рассказала Залетова.
В состав осенних блюд нужно не забывать добавлять и сложные углеводы: гречку, овсянку, киноа, бурый рис и цельнозерновой хлеб – они дадут стабильную энергию насыщения на долгое время, рекомендовала специалист. При этом осенью нужно ограничить быстрые углеводы и холодные блюда, не дающие согревающего и насыщающего эффекта.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева добавила, что, кроме состава рациона, осенью нельзя забывать и о времени приема пищи. Осенью нужно стараться не ужинать перед сном, чтобы не нарушать обмен веществ. По мнению врача, соблюдение режима питания и сна поможет организму лучше восстановиться в ночное время суток.