Диетолог Соломатина: блюда из тыквы помогут улучшить иммунитет

Тыква богата витаминами и минералами, а также улучшает работу зрительных органов, иммунитета, ЖКТ и сердца, напомнили врачи. Какие блюда стоит приготовить из овоща, а кому лучше обходить его стороной, читайте в материале Москвы 24.

Торт и согревающий напиток

Осенью многие пользователи Сети делятся необычными рецептами из тыквы. Один из них – полезный и низкокалорийный муссовый торт. Для этого нужно смешать 500 граммов измельченной тыквы с цедрой и соком апельсина, а далее отправить овощ в микроволновую печь на 15 минут, чтобы кусочки стали мягкими.

Для приготовления основы необходимо измельчить в блендере 200 граммов печенья, смешать его со сливочным маслом, выложить в форму диаметром 20–24 сантиметров с бортиками и убрать в холодильник до застывания.

В свою очередь, из тыквы нужно сделать пюре, добавить туда 400 граммов сметаны, сахарную пудру и разогретый желатин. Готовую массу вылить на охлажденную основу из печенья, а затем снова поставить получившийся десерт в холодильник до полного застывания.

Также интернет-пользователи советуют попробовать согревающий молочный напиток. Кусочки мелко нарезанной тыквы нужно поместить в небольшую кастрюлю, влить 500 миллилитров молока, добавить сахар, ванилин, гвоздику, бадьян и корицу. Далее смесь нужно довести до кипения и варить на среднем огне еще 15 минут, затем извлечь крупные специи, а массу взбить погружным блендером. По желанию напиток можно процедить.

Из тыквы также можно сделать соус с помидорами, перцем, чесноком и пряностями. Для этого 1,5 килограмма очищенного овоща необходимо отправить в кастрюлю с водой и тушить 40–60 минут. В это время комментаторы советуют нарезать мелкими кубиками помидоры, чеснок, сладкий и острый перец и отдельно измельчить специи (например, зиру, черный перец) и добавить соль. Готовую тыкву нужно превратить в пюре, смешать с овощами и специями и проварить на огне еще 10–20 минут.

Получившийся соус нужно снова измельчить блендером до однородной массы и разлить по банкам.

Польза и противопоказания

Тыква является очень полезным продуктом за счет большого содержания клетчатки. Пищевые волокна, содержащиеся в овоще, обеспечивают "легкий пилинг" ЖКТ, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Тыква забирает на себя токсины, образующиеся при переваривании мяса и других сложных продуктов. Также она выводит излишки сахара, жиров, солей тяжелых металлов. Кроме того, овощ действует как пребиотик для микрофлоры кишечника, а от богатства микробиома зависит работа иммунной и нервной систем.

Соломатина добавила, что тыква содержит бета-каротин (провитамин А), тоже необходимый для работы иммунной системы. Он предотвращает окисление клеток организма, важен для поддержания сумеречного зрения и для обновления слизистых организма, укрепляя их барьерные функции. Благодаря этому бактерии и вирусы не смогут прикрепляться и проникать далее в саму клетку, отметила эксперт.

Помимо этого, в тыкве также много калия и магния. Первый уменьшает риск появления отеков, необходим для работы сердца, а второй понижает давление, помогает бороться со спазмами и зажимами в теле.

"В сутки человек может позволить себе 100–200 граммов тыквы. Если появляются какие-либо неприятные симптомы после употребления такого количества, то порцию следует разделить на части. Например, приготовить суп, кашу или десерты из тыквы", – указала врач.

Полезным свойством обладает не только мякоть, но и семечки овоща. Они содержат большое количество антигельминтных веществ. В сутки здоровому человеку можно употреблять 30–50 граммов продукта, уточнила диетолог.

Врач-диетолог, эндокринолог Елена Щетинина также рекомендовала есть тыкву вместе с продуктами, которые содержат большое количество жиров: молоко, йогурт, сметана, творог.



Елена Щетинина врач-диетолог, эндокринолог В овоще есть жирорастворимый витамин А, который лучше усваивается с животными жирами и растительными маслами.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что запекать тыкву нужно при 180 градусах (20–25 минут), готовить на пару или измельчать в смузи – так она сохранит полезные свойства. Плод не стоит долго варить и жарить на масле, чтобы избежать повышения калорийности блюда, отметила специалист в разговоре с Москвой 24.

Помимо этого, врач указала, что тыква противопоказана при аллергии, пищевой непереносимости, обострении гастрита и язвы, диарее: из-за большого количества пищевых волокон сырая тыква раздражает слизистую ЖКТ, добавила Русакова.