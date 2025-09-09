Нутрициолог Шарапова: яблоки стоит употреблять в первой половине дня

Наступил яблочный сезон, и дачники начинают задумываться, как использовать свой урожай. Сколько яблок можно съесть и что из них стоит приготовить – в нашем материале.

Рецепты из Сети

Осенью соцсети традиционно наполнились рецептами блюд из яблок. Один из самых простых и быстрых – пирог на сковороде.

Килограмм плодов нужно вымыть, разделить пополам, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сковороду надо смазать растительным маслом, присыпать сахаром и поставить на небольшой огонь. Сверху выложить нарезанные яблоки. В это время необходимо смешать одно яйцо, 80 граммов сахара, ванилин по желанию, туда добавить полстакана молока, 40 миллилитров оливкового масла и просеять 150 граммов муки с разрыхлителем. Все вымешать до однородности и вылить на сковороду с яблоками, затем накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 35 минут.

Также можно приготовить яблоки в кляре. Для этого необходимо вырезать у плодов сердцевину, а затем нарезать их тонким слоем. После этого нужно смешать 125 граммов муки, небольшое количество разрыхлителя, 40 миллилитров молока и столько же кефира. В получившуюся смесь следует добавить 50 граммов сахара и одно сырое яйцо. Затем каждый кусок яблока нужно обвалять в кляре и обжарить на сковороде с заранее разогретым на ней подсолнечным маслом. Получившееся блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Один из комментаторов посоветовал приготовить яблочное масло. Для этого нужно взять 500 граммов плодов, снять кожуру, удалить косточки и сердцевину, нарезать крупными дольками. Затем их надо сложить в кастрюлю с толстым дном, налить туда 75 миллилитров яблочного сока, добавить палочку корицы и звездочку бадьяна.

Яблоки готовятся 20 минут на медленном огне под закрытой крышкой. После этого стоит удалить специи и взбить массу блендером до однородной консистенции, добавить 120 граммов сахара, щепотку молотой гвоздики и цедру одного апельсина. Затем получившуюся массу нужно варить около часа на среднем огне, постепенно уменьшая его, и постоянно помешивать. Также нужно добавить сливочное масло. Готовый продукт следует поместить в банки и дать ему остыть. По словам тех, кто пробовал рецепт, яблочное масло получается пряным и похожим на повидло. Его можно использовать в приготовлении бутербродов и сладкой выпечки, а также подавать к мясу и сырам.

Также из яблок получается вкусная пастила, заверили в Сети. Необходимо взять три килограмма полностью очищенных яблок, залить водой и варить на медленном огне около 40 минут. Важно, чтобы вода из кастрюли полностью выпарилась. Затем плоды нужно измельчить блендером и выложить на противень, предварительно застеленный пищевой пленкой. Толщина массы должна быть около 0,5 сантиметра.

Пастилу необходимо сушить в духовке пpи температуре 60°С от 6 до 7 часов. При этом дверца духовки должна быть приоткрыта.

Польза и вред

Яблоки – низкокалорийный продукт, богатый витамином C, калием, клетчаткой. Также в них есть пектин, который помогает снизить уровень холестерина в крови и способствует лучшему пищеварению, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Однако при заболеваниях органов ЖКТ, таких как гастрит, язва или рефлюкс-эзофагит, употребление яблок нужно сократить до минимума. В противном случае кислота плодов будет разрушать стенки желудка, предупредила эксперт.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Кислота также разрушает эмаль зубов. Поэтому после употребления яблок желательно прополоскать рот водой.

Самыми полезными считаются свежие яблоки, съеденные с кожурой. В таких плодах содержится максимальное количество витаминов, минералов и клетчатки.

"Также можно запечь яблоки. Витамин C в них будет теряться, зато останется пектин и клетчатка", – объяснила специалист.

Помимо этого, фрукты стоит засушить: в таком виде в них будет содержаться много калия. Также из плодов делают уксус – ферментированный продукт, который помогает работе пищеварения. Однако его употребление также важно избегать тем, кто страдает от проблем с ЖКТ.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Среднесуточная норма употребления яблок – около 300 граммов в день. Это один-два плода.

При этом специалист рекомендовала есть яблоки в первой половине суток. За счет этого удастся избежать нагрузки организма фруктозой вечером, объяснила Шарапова.

