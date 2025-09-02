Миколог Дьяков: волна маслят началась в хвойных лесах Подмосковья

В подмосковных лесах началась очередная волна грибов. Где их искать, а также какие ягоды можно найти в осеннее время в столичном регионе – в нашем материале.

Время "тихой охоты"

На сегодняшний день в лесах Московской области начинается волна опят, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Сейчас влага даже не только за счет дождей, но и за счет утренней росы. Сейчас идет разница в температурах, дневной и ночной. Поэтому <...>, если будет теплая осень и бабье лето, то грибы будут, и в частности опята", – сказал он.

При этом ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков в разговоре с Москвой 24 отметил, что в хвойных лесах также начинается волна маслят.

"Это большой род грибов. Это микоризообразователи, то есть они растут в симбиозе с деревьями. В Подмосковье искать маслята стоит в сосновых посадках или естественных насаждениях. Причем маслята, как правило, растут в достаточно молодых сосняках", – пояснил Дьяков.





Максим Дьяков ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Сейчас у них пошла волна, их надо быстро собирать, потому что век масленка недолгий, его быстро съедают черви.

Следом за маслятами подойдет время для традиционных грибов для засолки – груздей и волнушек. А после первых заметных похолоданий появятся и осенние опята.

"Для них фактор, который стимулирует плодоношение, – это резкое похолодание. Если будет пара холодных ночей, а после этого типичная влажная осенняя погода, то следует ожидать мощную волну", – отметил миколог.

При этом эксперт напомнил, что в целом окончание сезона зависит от погоды.

"Если сейчас будет затяжное бабье лето, то у грибов будет перерыв плодоношения. А если такая погода, как сейчас, будет стоять, то он условно может продлиться и до зимы", – заключил Дьяков.

Эксперт также посоветовал выбирать места для "тихой охоты" по экологическим картам, избегая лесов около городов, крупных трасс и промышленных зон.

По ягоды

Помимо грибов, подмосковные леса богаты и осенними ягодами. По словам биолога, агронома Михаила Воробьева, сейчас в регионе идет сбор клюквы и брусники.

"Клюква растет на болотистых местностях. Брусника, как правило, встречается в хвойных лесах, потому что она любит кислую почву", – уточнил эксперт в беседе с Москвой 24.





Михаил Воробьев биолог, агроном Клюква хранится достаточно долго, потому что в ней содержится бензойная кислота. Некоторые ее собирают даже по весне, находя под снегом. Но, как правило, сбор идет до ноября, когда еще более-менее тепло и нет снега. Такими же свойствами обладает и брусника.

Параллельно в лесах можно найти боярышник и шиповник, но их сезон уже скоро подойдет к концу.

"Боярышник и шиповник морозы не любят, поэтому, как правило, когда заканчивается листопад, завершается и сезон сбора этих ягод. Боярышник просто опадает, а шиповник начинает сохнуть на ветках", – предупредил агроном.

Как объяснил эксперт, дикорастущий шиповник небольшой, и его традиционно сушат целиком, а затем используют для приготовления чаев, отваров или настоев.





Михаил Воробьев биолог, агроном Внутри этих плодов содержатся щетинки, которые из культурных сортов принято извлекать вместе с семенами. А вот мелкоплодные дикие сорта лучше использовать неповрежденными, чтобы эти щетинки остались внутри, а экстракция происходила только в горячей воде.

Отдельно эксперт остановился на сборе калины. Идеальное время для ее заготовки – после первых заморозков.

"Это помогает частично нейтрализовать горький привкус этих ягод", – рассказал биолог.

Если же ждать похолодания не хочется, то можно очистить собранные ягоды от веточек и положить их в морозилку, доставая заготовку по мере необходимости, заключил Воробьев.