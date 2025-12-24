Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один дрон, летевший на Москву ночью в среду, 24 декабря. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского БПЛА, летевшего в сторону столицы. На место падения обломков также выезжали специалисты профильных ведомств.

Вместе с тем в районе аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.