24 декабря, 05:31Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще один дрон, летевший на Москву ночью в среду, 24 декабря. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского БПЛА, летевшего в сторону столицы. На место падения обломков также выезжали специалисты профильных ведомств.
Вместе с тем в районе аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.