Средства РЭБ подавили четыре дрона ВСУ в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили четыре украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора региона Василия Анохина.

По его информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах падения обломков работают оперативные службы. Анохин призвал граждан соблюдать меры безопасности и не приближаться к фрагментам БПЛА.

Губернатор напомнил, что в области действует запрет на распространение данных о последствиях применения дронов, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов. Он призвал жителей быть бдительными и доверять только проверенным сведениям.

Ранее массированной атаке вражеских беспилотников подверглась Ростовская область. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ударов в Ростове-на-Дону воспламенились два автомобиля, а в поселке Деркул Тарасовского района зафиксировали повреждения на крыше частного дома.