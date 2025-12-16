Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 08:13

Происшествия

Средства РЭБ подавили четыре дрона ВСУ в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили четыре украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора региона Василия Анохина.

По его информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах падения обломков работают оперативные службы. Анохин призвал граждан соблюдать меры безопасности и не приближаться к фрагментам БПЛА.

Губернатор напомнил, что в области действует запрет на распространение данных о последствиях применения дронов, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов. Он призвал жителей быть бдительными и доверять только проверенным сведениям.

Ранее массированной атаке вражеских беспилотников подверглась Ростовская область. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ударов в Ростове-на-Дону воспламенились два автомобиля, а в поселке Деркул Тарасовского района зафиксировали повреждения на крыше частного дома.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика