Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 08:55

Происшествия

Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию главы региона Юрия Слюсаря в телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что в результате атаки в Ростове-на-Дону воспламенились две машины, а в поселке Деркул Тарасовского района были выявлены повреждения на крыше частного дома.

Кроме того, в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, а также в микрорайоне Каменска обломки беспилотника упали на территорию частных домовладений. Из-за этого сразу в нескольких домах было повреждено остекление.

Слюсарь пообещал, что всем местным жителям будет оказана помощь.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 130 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 15 декабря. В частности, 38 беспилотников удалось нейтрализовать над Астраханской областью, а 25 дронов – над Брянской областью.

Еще 25 БПЛА были перехвачены над территорией Московского региона, в том числе 15 аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Кроме того, по 8 беспилотников удалось уничтожить над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, а 6 дронов – над Тульской областью.

Помимо этого, 4 БПЛА были сбиты над Калмыкией, по 3 аппарата удалось нейтрализовать над Курской и Орловской областями, а по 1 – над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика