Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию главы региона Юрия Слюсаря в телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что в результате атаки в Ростове-на-Дону воспламенились две машины, а в поселке Деркул Тарасовского района были выявлены повреждения на крыше частного дома.

Кроме того, в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, а также в микрорайоне Каменска обломки беспилотника упали на территорию частных домовладений. Из-за этого сразу в нескольких домах было повреждено остекление.

Слюсарь пообещал, что всем местным жителям будет оказана помощь.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 130 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 15 декабря. В частности, 38 беспилотников удалось нейтрализовать над Астраханской областью, а 25 дронов – над Брянской областью.

Еще 25 БПЛА были перехвачены над территорией Московского региона, в том числе 15 аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Кроме того, по 8 беспилотников удалось уничтожить над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, а 6 дронов – над Тульской областью.

Помимо этого, 4 БПЛА были сбиты над Калмыкией, по 3 аппарата удалось нейтрализовать над Курской и Орловской областями, а по 1 – над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

