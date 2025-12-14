Обломки БПЛА повредили несколько частных домов в Краснодарском крае

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Обломки сбитых БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Отмечается, что пострадали дома в поселке Афипском Северского района. В некоторых домах выбило окна, по трем адресам обнаружены обломки, в одном случае пострадала хозпостройка. Также произошел обрыв линии электропередачи.

На местах работают экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее пожар произошел на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки украинского БПЛА. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы.

Кроме того, была проведена эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов. Для них развернут ПВР в МУП Урюпинская гостиница.