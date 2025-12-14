Силы ПВО ликвидировали БПЛА над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили несколько дронов в небе над Ленинградской областью в ночь на воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в области отменена воздушная опасность. Информация о пострадавших или повреждениях не приводилась.

Ранее пожар возник на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки украинского БПЛА. На месте происшествия ведут работы пожарные и оперативные службы города.

Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали. Для них был создан ПВР в МУП Урюпинская гостиница.