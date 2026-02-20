Эксперт Анфиногенов: искусственно удерживать высокие цены на бананы невыгодно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение нового ГОСТа на бананы не приведет к росту цен, поскольку стандарт носит добровольный характер, сообщили Агентству "Москва" специалисты в области экономики.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов пояснил, что бананы – скоропортящийся и популярный продукт и искусственно удерживать высокую цену на них невыгодно – упадут продажи.

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов добавил, что реальная стоимость бананов зависит от мировых факторов: урожайности, логистики, оптовых цен и курса валют. Поскольку бананы в России не растут, основным их поставщиком является Эквадор, их цена напрямую привязана к внешнеэкономической ситуации.

ГОСТ, который вступит в силу с 1 марта 2026 года, устанавливает требования к внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости фруктов. По стандарту запрещена поставка желтых бананов. Они должны быть зеленого и светло-зеленого цвета, чтобы дозреть на складах в России.

Также сообщалось, что их правильная длина, согласно ГОСТу – не менее 14 сантиметров. Однако в Росстандарте заявили, что это не устанавливает запрета на ввоз бананов длиной менее установленной.

