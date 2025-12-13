ВС РФ нанесли удар ракетами "Кинжал" по ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что для удара ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны. В результате задача была выполнена, а все цели поражены.

Ранее российская армия нанесла удар по энергетическим и транспортным объектам, которые украинские военные используют в своих интересах. Помимо этого, были атакованы места предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, российские силы освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Также ВС РФ взяли под контроль Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Генштабе РФ отмечали, что освобождение города стало важнейшим этапом в операции по зачистке всей территории Донбасса от войск ВСУ.

