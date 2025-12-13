Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 13:23

Политика

ВС РФ нанесли удар ракетами "Кинжал" по ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что для удара ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны. В результате задача была выполнена, а все цели поражены.

Ранее российская армия нанесла удар по энергетическим и транспортным объектам, которые украинские военные используют в своих интересах. Помимо этого, были атакованы места предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, российские силы освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Также ВС РФ взяли под контроль Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Генштабе РФ отмечали, что освобождение города стало важнейшим этапом в операции по зачистке всей территории Донбасса от войск ВСУ.

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика