ВС РФ за неделю нанесли массированный и 4 групповых удара в ответ на атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в течение недели нанесла 1 массированный и 4 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые обеспечивают работу украинского ВПК. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что данная атака стала ответом на террористические действия Украины, которая наносила удары по гражданским объектам в России. В результате в период с 29 ноября по 5 декабря военные РФ поразили не только украинские предприятия ВПК и объекты ТЭК, но и транспортную и аэродромную инфраструктуру, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, российские войска нанесли удары по цехам производства, местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Ранее российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам, местам предполетной подготовки и запуска дронов, а также транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ. Вместе с тем военнослужащие ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.