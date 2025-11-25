25 ноября, 13:07Политика
ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные нанесли массированный удар по украинским военным целям в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в пресс-суде российского Минобороны.
Операция проводилась в ночь на вторник, 25 ноября. В ней, в частности, использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.
Целью были выбраны предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, а также места хранения дронов.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в военном ведомстве.
Провести ответную операцию было решено из-за атаки ВСУ сразу по нескольким регионам России ночью 25-го числа. Один из ударов пришелся по Ростовской области, где в результате погибли 3 человека, а 10 получили ранения.
Также атаке подвергся Краснодарский край. Причем она стала одной из самых продолжительных и массированных. Там пострадали 6 мирных жителей, а повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.