ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли массированный удар по украинским военным целям в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в пресс-суде российского Минобороны.

Операция проводилась в ночь на вторник, 25 ноября. В ней, в частности, использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью были выбраны предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, а также места хранения дронов.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в военном ведомстве.

Провести ответную операцию было решено из-за атаки ВСУ сразу по нескольким регионам России ночью 25-го числа. Один из ударов пришелся по Ростовской области, где в результате погибли 3 человека, а 10 получили ранения.

Также атаке подвергся Краснодарский край. Причем она стала одной из самых продолжительных и массированных. Там пострадали 6 мирных жителей, а повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

