Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:07

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли массированный удар по украинским военным целям в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в пресс-суде российского Минобороны.

Операция проводилась в ночь на вторник, 25 ноября. В ней, в частности, использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью были выбраны предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, а также места хранения дронов.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в военном ведомстве.

Провести ответную операцию было решено из-за атаки ВСУ сразу по нескольким регионам России ночью 25-го числа. Один из ударов пришелся по Ростовской области, где в результате погибли 3 человека, а 10 получили ранения.

Также атаке подвергся Краснодарский край. Причем она стала одной из самых продолжительных и массированных. Там пострадали 6 мирных жителей, а повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика