Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя Светлану Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты.

"В результате совершения преступления в городе Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали", – сказала Петренко, добавив, что повреждения получили жилые домы и объекты социального назначения.

Кроме того, на территории Кубани ранения получили не менее шести человек, также были повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящий момент следователи осматривают места происшествий. Для последующего проведения экспертиз изымаются фрагменты украинских БПЛА, допрашиваются свидетели и пострадавшие.

Будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все причастные представители вооруженных формирований Украины.

Силы ПВО за ночь 25 ноября сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами. Наибольшее количество было уничтожено над акваторией Черного моря – 116. Над территорий Краснодарского края сбили 76 БПЛА, а над Ростовской областью – 16.

Атака украинских войск на Краснодарский край стала одной из самых продолжительных и массированных, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Повреждения были зафиксированы в более чем 20 жилых домах в пяти районах региона.

В частности, незначительные разрушения получили дома и офисное здание Краснодара. Самая сложная обстановка наблюдалась в Новороссийске и Геленджике.