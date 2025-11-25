Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 08:20

Происшествия

Симоньян рассказала, что ее дети прятались под лестницей во время атаки ВСУ на Кубань

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее дети всю ночь провели в укрытии во время массированной атаки украинских дронов на Краснодарский край. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал журналистки.

На Кубани живут ее пятеро детей. Все они прятались под лестницей, переживая атаку беспилотников.

В своем посте Симоньян также обратилась к Украине, процитировав стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", изменив одну строку для соответствия контексту событий.

"Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму – одну или вдвоем с Парижем", – написала журналистка.

Атака украинских войск на Краснодарский край ночью 25 ноября стала одной из самых продолжительных и массированных, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В результате пострадали шесть мирных жителей.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в более чем 20 жилых домах в пяти районах региона. В частности, незначительные разрушения получили дома и офисное здание Краснодара, а также частный дом в селе Первореченском Динского района. При этом самая сложная обстановка наблюдалась в Новороссийске и Геленджике.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика