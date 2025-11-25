Симоньян рассказала, что ее дети прятались под лестницей во время атаки ВСУ на Кубань

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее дети всю ночь провели в укрытии во время массированной атаки украинских дронов на Краснодарский край. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал журналистки.

На Кубани живут ее пятеро детей. Все они прятались под лестницей, переживая атаку беспилотников.

В своем посте Симоньян также обратилась к Украине, процитировав стихотворение Владимира Маяковского "Письмо Татьяне Яковлевой", изменив одну строку для соответствия контексту событий.

"Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму – одну или вдвоем с Парижем", – написала журналистка.

Атака украинских войск на Краснодарский край ночью 25 ноября стала одной из самых продолжительных и массированных, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В результате пострадали шесть мирных жителей.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в более чем 20 жилых домах в пяти районах региона. В частности, незначительные разрушения получили дома и офисное здание Краснодара, а также частный дом в селе Первореченском Динского района. При этом самая сложная обстановка наблюдалась в Новороссийске и Геленджике.