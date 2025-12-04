Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:59

Политика

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на сводку Минобороны РФ сообщает RT.

Целями были выбраны военные аэродромы, места предполетной подготовки и запуска дронов, а также транспортная и энергетическая инфраструктуры, используемые украинской армией.

Вместе с тем бойцы ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Ранее российские военнослужащие уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области. Группа боевиков, состоящая из пяти человек, была обнаружена между Кучеровкой и Петропавловкой, она двигалась вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении.

До этого расчеты беспилотников "Южной" группировки войск обнаружили и ликвидировали пять пунктов управления украинскими дронами на константиновском направлении. Объекты противника выявили во время воздушной разведки. В ходе операции задействовали артиллерию и FPV-дроны.

