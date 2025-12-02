Бойцы РФ эвакуировали 7 мирных жителей из Волчанска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали 7 мирных жителей из освобожденного Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Эвакуированные долгое время выживали под артобстрелами и ударами украинских дронов, пока их не нашли бойцы ВС РФ. Во время эвакуации украинские боевики применили беспилотники и минометы, в результате чего 2 женщины получили травмы.

Российские военные вывели их в безопасное место и своевременно оказали необходимую медпомощь. Мирным жителям также предоставили места отдыха и горячее питание в пункте временного размещения.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Кроме того, российскому лидеру доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

Путин подчеркнул, что российские войска наращивают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Инициатива в зоне СВО полностью находится в руках армии РФ.