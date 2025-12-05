Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:09

Происшествия

Жительница Омска осуждена за одобрение атаки беспилотников на Россию

Фото: depositphotos/feedough

Суд Омска приговорил к трем годам колонии общего режима женщину, которая в соцсетях одобрила атаку БПЛА на один из российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Местную жительницу также лишили права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, групп и чатов в соцсетях. В доход государства конфискован ее смартфон.

Установлено, что в апреле 2024 года женщина написала одобрительный комментарий под видеозаписью атаки беспилотников на один из регионов России. Суд счел ее виновной в оправдании терроризма, свою вину она полностью признала.

Ранее подросткам из Челябинской, Оренбургской и Брянской областей, а также из Башкирии предъявили обвинения в терроризме. По данным следствия, дети попали под негативное влияние в мессенджерах.

Например, 14-летняя девочка распространяла материалы о планировании массовых убийств, а 15-летний молодой человек принял участие в деятельности запрещенной в стране террористической организации.

Лайки и смайлики в соцсетях могут повлечь штраф или арест

Главное

