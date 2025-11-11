Иноагенту Гозману предъявлено обвинение в оправдании атак БПЛА на Москву

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Общественному деятелю Леониду Гозману (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом) предъявлено обвинение в оправдании атак БПЛА на Москву и взрыва на Крымском мосту. Об этом ТАСС рассказал один из участников судебного процесса.

Из обвинительного заключения следует, что 18 августа 2023 года Гозман, являясь членом "Антивоенного комитета РФ" (признан нежелательной организацией в РФ), дал интервью "Bild на русском" (признано СМИ-иноагентом в РФ), в котором положительно высказался о взрыве на Крымском мосту и об атаках БПЛА на столицу. При этом в тот момент общественный деятель находился за границей.

Дело, которое было возбуждено по статье о публичных призывах к терактам и о пропаганде терроризма, рассматривал в заочном режиме Второй Западный окружной военный суд. При этом представитель Гозмана в ходе заседания подчеркивала, что ее подзащитный не виновен в совершении данного преступления.

В настоящее время он заочно арестован по делу о публичных призывах к терактам и о пропаганде терроризма. В этом году его также оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента.

В декабре 2023 года против Гозмана было возбуждено дело о фейках против российской армии. Поводом для этого стали его сообщения с искажением данных о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024 года Гозмана заочно приговорили к 8,5 года колонии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении 4 лет. Адвокат политика Михаил Бирюков указывал, что его подзащитный не считает себя виновным.

