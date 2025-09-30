Уголовное дело иноагента Гозмана направлено в военный суд

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения в общем порядке при отсутствии подсудимого, который находится за пределами России и в розыске.

Установлено, что живущий за границей Гозман в ходе прямой видеотрансляции в Сети дал интервью зарубежному изданию. Его слова содержали пропаганду терроризма и призыв к террористической деятельности в России.

Ранее общественный и политический деятель был заочно приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за публичное распространение фейков о Вооруженных силах России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет.

В начале текущего года Росфинмониторинг внес Гозмана в перечень террористов и экстремистов. Одновременно с ним реестр пополнил экс-участник телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом).

