Столичный суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

Тверской районный суд столицы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогеру избрали меру пресечения в виде заочного ареста на срок 2 месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Само судебное заседание прошло в закрытом для прессы режиме, так как уголовное дело связано с нарушением половой неприкосновенности.

В конце июня в Москве произошло несколько инцидентов с домогательствами – неизвестные мужчины подходили к женщинам и трогали их в разных местах. Выяснилось, что это было частью тренинга Лесли. В частности, блогер предлагал своим ученикам насиловать девушек в туалетах.

Это стало причиной возбуждения против Лесли уголовного дела по статье о склонению к изнасилованию. Позднее МВД объявило блогера в розыск. Сам Лесли заявлял, что не находится в России.

