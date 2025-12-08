Kronen Zeitung: три девушки задержаны в Вене за серию поджогов от скуки

Фото: depositphotos/dechevm

В австрийской Вене три девушки задержаны по подозрению в совершении умышленных поджогов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung, которой поступила информация от правоохранительных органов.

По предварительным данным, в ноябре злоумышленницы совершали поджоги в районах Видeн, Маргаретен, Оттакринг и Хернальс. В общей сложности выявлено 18 эпизодов, ущерб от которых превышает "шестизначное значение".

Свою вину задержанные признали. Они объяснили, что совершали поджоги "от скуки". Одной из девушек 17 лет, а двум другим – 18 лет. При этом издание уточнило, что две злоумышленницы были задержаны в районе Вены Хернальс, а третья – добровольно сдалась правоохранителям.

В настоящее время продолжается расследование дела. Девушек направили к следователям.

Ранее в Подмосковье был задержан 16-летний подросток по обвинению в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге. По данным МВД России, возгорание произошло на станции "Одинцово" Белорусского направления.

Юноша признался, что такое задание он получил от неизвестного лица в мессенджере. Поджог он совершил с использованием бензина и зажигалки. За выполнение задания молодому человеку обещали денежное вознаграждение. Подросток стал фигурантом дела о теракте.

