Жителя Тульской области приговорили к 16 годам за поджог станции сотовой связи

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Суд приговорил 30-летнего жителя Тульской области к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за совершение поджога базовой станции сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным в государственной измене, участии в террористической организации, диверсии и вандализме. Отмечается, что 3 года из общего срока он будет отбывать в тюрьме с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

Было установлено, что мужчина вступил в террористическую организацию и получал задания от спецслужб Украины. Поджог базовой станции сотовой связи был совершен им в 2023 году. Кроме того, баллончиком с краской он нанес на стены строений различные надписи.

Ранее суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей 42-летнюю Юлию Лемещенко за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку диверсий в России. С 2014 года гражданка России постоянно проживала на Украине.

В апреле и мае 2024 года в Киеве и Киевской области женщина проходила специальную подготовку, в том числе обучалась основам минно-взрывного дела, обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Она установила несколько взрывчаток возле одной из линий электропередачи в Санкт-Петербурге, нанеся ущерб на более чем 2,2 миллиона рублей. Также женщина планировала подорвать одного из российских военнослужащих.

