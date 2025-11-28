Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 11:58

Происшествия

Жителя Тульской области приговорили к 16 годам за поджог станции сотовой связи

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Суд приговорил 30-летнего жителя Тульской области к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за совершение поджога базовой станции сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным в государственной измене, участии в террористической организации, диверсии и вандализме. Отмечается, что 3 года из общего срока он будет отбывать в тюрьме с дальнейшим ограничением свободы на 1 год.

Было установлено, что мужчина вступил в террористическую организацию и получал задания от спецслужб Украины. Поджог базовой станции сотовой связи был совершен им в 2023 году. Кроме того, баллончиком с краской он нанес на стены строений различные надписи.

Ранее суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей 42-летнюю Юлию Лемещенко за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку диверсий в России. С 2014 года гражданка России постоянно проживала на Украине.

В апреле и мае 2024 года в Киеве и Киевской области женщина проходила специальную подготовку, в том числе обучалась основам минно-взрывного дела, обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Она установила несколько взрывчаток возле одной из линий электропередачи в Санкт-Петербурге, нанеся ущерб на более чем 2,2 миллиона рублей. Также женщина планировала подорвать одного из российских военнослужащих.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика