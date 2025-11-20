Украина стала вовлекать россиян в диверсии через фейковые аккаунты в Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Украинские спецслужбы стали создавать фейковые аккаунты в мессенджере Telegram для вовлечения россиян в диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ФСБ России.

По словам правоохранителя, для реалистичности украинцы наполняют аккаунты различными фотографиями и видеозаписями, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

"Так они вводят указанные аккаунты в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности либо в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих министерства обороны РФ для выведывания у них секретной информации или организации мероприятий по их ликвидации", – пояснил представитель ФСБ.

Ранее силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за попытку убийства российского офицера. По данным ведомства, задержанный получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые должен был передать военнослужащему в качестве подарка. В напитке обнаружили аналог боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия.