Задержан россиянин, вербовавший жителей Кубани для создания диверсионных групп

В Новороссийске задержан гражданин России, подозреваемый в вербовке жителей Краснодарского края для участия в диверсионной деятельности, сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанный действовал по заданию проукраинской террористической организации и пытался создать на Кубани диверсионно-разведывательные группы для совершения террористических актов. Свою деятельность он осуществлял под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурантом оказался лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей региона в РДК (признан в России террористической организацией и запрещен).

По данным правоохранителей, он разделял сепаратистские идеи и вступил в группировку, действующую в интересах украинских спецслужб, которая использует телекоммуникационные сети для формирования в России общественного мнения о необходимости выхода Краснодарского края из состава РФ для вступления в Евросоюз и НАТО.

"Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины", – отметили в УФСБ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России ("Участие в деятельности террористической организации").

