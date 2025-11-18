Двух женщин задержали в Херсонской области за шпионаж в пользу разведки Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности России задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, возраст обвиняемых 44 и 47 лет. Обе женщины имеют как российское, так и украинское гражданство. Злоумышленницы собирали и передавали информацию спецслужбам Украины о дисклокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники России.

Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области возбудил уголовные дела в отношении обвиняемых по статье 276 Уголовного кодекса РФ. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства свершения противоправных действий, а также выявляют преступные связи.

В ФСБ отметили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Цель таких преступлений – потери в личном составе российских войск, уничтожение техники и срывы боевых задач. В ведомстве предупредили, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством и организациями недопустимо. За это следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ранее жителя Владивостока осудили по делу о государственной измене в форме шпионажа. Злоумышленник в период с 10 по 23 февраля 2024 года собирал информацию о дислокации и наличии вооружения в воинской части Тихоокеанского флота для спецслужб Украины. Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.