Житель Владивостока осужден за шпионаж в пользу Украины

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Житель Владивостока осужден по делу о госизмене в форме шпионажа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, злоумышленник в период с 10 по 23 февраля 2024 года собирал по заданию представителя разведки Украины данные о дислокации и о наличии вооружения в воинской части Тихоокеанского флота, а также о плане размещения объектов 155-й гвардейской бригады морской пехоты.

Также он собирал данные об участии личного состава в спецоперации. Для этого злоумышленник следил за объектами, фиксировал все на видео, а также сопоставлял полученные сведения с интерактивными картами местности.

В результате в День защитника Отечества, 23 февраля, злоумышленник передал с помощью мессенджера всю информацию куратору для того, чтобы последний в будущем использовал эти сведения против безопасности РФ и российской армии. Деятельность мужчины была пресечена российскими спецслужбами.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев.

Ранее жителя Севастополя задержали по подозрению в госизмене. По данным ФСБ России, мужчина был завербован через Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Действуя по заданию куратора, злоумышленник собирал и передавал Украине сведения о местах дислокации средств ПВО в регионе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.

